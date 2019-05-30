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Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe B. (60), tramvayın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba sonrası yaşlı kadını tramvayın altından yaralı olarak çıkartmayı başardı. Pembe B., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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