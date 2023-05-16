Tramvayla çarpışan kamyonet istinat duvarını yıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayla kamyonet çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet binanın istinat duvarına çarparak durabilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 58 AED 245 plakalı kamyonet ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, binanın istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.