Trend Gayrimenkul namağlup şampiyon oldu

Sezona isim değişikliği ile başlayan ve kurduğu kadro ile şampiyonluğun en büyük adayı olan Trend Gayrimenkulspor sezon başı hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

A Grubunda oynadığı 18 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan Kırmızı-Beyazlı takım mağlubiyet yüzü görmedi. Hem ligi şampiyon olarak hem de namağlup olarak tamamlayan Trend Gayrimenkulspor 18 maçta rakip kalelere 58 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

Trend Gayrimenkulspor Kulüp Başkanı Sinan Koçyiğit yaptığı açıklamada, “ Şampiyonluk hedefiyle başladığımız 2018-2019 Birinci Amatör Küme A Grubunu namağlup lider bitirerek sezonu tamamladık. Çok şükür ki planlarımız ve hedeflerimize ulaşmanın mutluluğu ile sevincini yaşıyoruz. Sezon başından sezon sonuna kadar emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Süper Amatör Küme'ye çıkmaya hak kazanan diğer takımlar Buğdaylıspor, Çamlıca Sağlıkspor ve Talas Anayurtspor'u tebrik ediyorum. İki grupta lig yarışı için mücadele eden tüm takımlara da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Ayrıca sezon planlamasında ve mücadelelerde emek veren ASKF yönetimine, Futbol İl Tertip Komitesi ile Kayseri İl Hakem Kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.