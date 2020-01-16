TRT Çerkes davasında verilen yakalama kararı kaldırıldı

16 Eylül 2018' de Kayseri'de yapılan TRT Çerkes Açılsın başlıklı miting sonrasında, miting sürecinde yapılan farkındalık çalışmaları nedeniyle TRT Çerkes Kayseri Miting Komitesi Başkanı Balkar Selçuk Bağlar hakkında Pınarbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada verilen yakalama kararı kaldırıldı.

Davada sanık olarak bulunan Balkar Selçuk Bağlar, devam eden dava sürecine farklı bir ilde yaşadığı için katılmadığını mahkemenin de son duruşma sonrasında hakkında yakalama kararı aldığını belirti. Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderek yazılı olarak ifade verdiğini ve yakalama kararının kaldırıldığını belirten Balkar Selçuk Bağlar, TRT Çerkes'in açılması için demokratik eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Balkar Selçuk Bağlar yazılı ifadesinde dile getirdiği itirazların hala geçerli olduğunu belirtti Bağlar, “TRT, Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının vergi ve katkı payları ile finanse edilen bir kamu kurumudur. TRT için, diğer bütün vatandaşlar gibi Çerkes vatandaşlar da vergi ve katkı payı sunmaktadır. TRT, Afrika'da konuşulan Svahili ve Hausa dilleri dahil Çince, Yunanca Portekizce, Darice, Afganca, Melayuca dahil olmak üzere 41 dünya dilinde dış yayın yaparken, Kürtçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde de televizyon yayınları yapmaktadır. Çerkes vatandaşlarımızın ödedikleri vergi ve katkı payları ile, örneğin, bir Afrika dilinde yayın yapan TRT Svahili kanalının finanse edilmesi, fakat TRT Çerkes talebine kayıtsız kalınması, hem büyük bir haksızlık, hem de aslında büyük bir kayıptır” dedi.