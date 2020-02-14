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TRT Çocuk'un eğlenceli kahramanları İbi ve Tosi, Forum Kayseri'de hayranlarıyla buluşuyor

TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden İbi ve Tosi, Forum Kayseri AVM’de çocuklarla buluşacak.

TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinden İbi ve Tosi, Forum Kayseri AVM'de çocuklarla buluşacak.


Forum Kayseri, çocukların severek izlediği TRT Çocuk çizgi film karakterleri olan ‘İbi ve Tosi'ye ev sahipliği yapacak. Sevilen karakterler, 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında 13:00 - 15:00 ve 17:00 saatlerinde üç farklı seansta gerçekleşecek etkinlikler ile Forum Kayseri'de minik hayranlarıyla buluşacak.


Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar ‘İbi ile Tosi' ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirerek hatıra fotoğrafları çektirme fırsatını da yakalayacak. Üç seanstan oluşacak İbi Ve Tosi'nin sahne şovu, zemin kattaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

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