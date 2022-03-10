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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı makamında kabul etti. Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde bulunan Albayrak'a başkanlık makamı girişinde bulunan KAYMEK Kâğıt Boyut Sanat Rölyef Sergisi'ni gezdirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı makamında ağırladı. Büyükkılıç, Albayrak'a kadınlar gününe özel hazırlanan ve başkanlık makamı girişinde vatandaşların ziyaretine açılan KAYMEK Kâğıt Boyut Sanat Rölyef Sergisi'ni gezdirerek, el emeği göz nuru eserlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, sergi gezisinde TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'a el emeği bir tablo hediye etti.


Serginin ardından Başkanlık makamına geçen Başkan Büyükkılıç ile Albayrak, görüş alış verişinde bulundu.

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