TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Günaydın'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, Vali Şehmus Günaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSYD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu geçtiğimiz ay yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Isparta'dan, Kayseri'ye atanan Şehmus Günaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, As Başkan Canan Bayram‘ın yanı sıra, Genel Sekreter Mustafa Gürbüz, Muhasip Cem Atakan ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Çağan da hazır bulundu.

Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu belirten Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayserispor ve diğer branşlarda ilimiz takımları ve tesislerinin herkesim tarafından beğeni topladığını söyledi. Kent dinamiklerinin sağladığı destekler sayesinde kulüplerin ayakta durmak için çaba harcadığını ve spor olaylarında yeni çıkan yasalarında gerekli şekilde uygulanmasının şart olduğunu dile getiren Başkan Ensari, ziyaret anısına Vali Şehmus Günaydın'a bir plaket takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Şehmus Günaydın'da, ziyaret için gelenlere teşekkür ederek, eski bir futbolcu olması nedeniyle, sporun içinden gelen birisi olduğunu ve bu şehirde her zaman sporun yanında olmaya gayret edeceklerini söyledi. Vali Günaydın geçen hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçını da örnek göstererek “Spor kardeşlik ve centilmenliğin olduğu bir yerdir. Kötü olaylara asla müsaade etmeyeceğiz ve bu işleri yapanlarında sonuna kadar takipçisi olacağız” diyerek spora verdiği önemin altını bir kez daha kalın bir şekilde çizmiş oldu.

Ziyaret daha sonra spor gündemi hakkındaki konuların karşılıklı sohbeti şeklinde devam etti.