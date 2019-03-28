TUBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye giren proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, bu yıl yarışmaya katılan 12 bölge içerisinde Kayseri Bölgesi'nin en az başvuru yapan bölge olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl proje sayısının daha da artmasını isteyen Ünalan; "Yarışmamız ulusal seviyede ve 12 bölge üzerinden düzenlenen bir yarışmadır. Kayseri Bölgesi 6 il ile birlikte bir bölge oluşturmaktadır. Yarışmamız üç aşama ve 10 alanda düzenlenmektedir. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yarışmanın ilk aşamasında öğretmenlerimiz danışmanlığında hazırlanan bu projeler ön aday olarak TÜBİTAK sistemine yüklenmektedir. Bu projeler, akademik jürilerce değerlendirilmekte ve 100 adet proje ikinci aşama olan Bölge Sergisi aşamasına davet edilmektedir. Bölge Sergisi aşamasında davet edilen 100 proje, aynı jürilerce sözlü mülakata alınarak tekrar elemeden geçirilmekte ve son final aşamasına gönderilmekte. Bu seneki final yarışmalarımız Elazığ'da olacak. 12 bölgenin içerisinde geçen sene ve ondan önceki sene Kayseri Bölgesi orta seviyelerdeydi. Ama bu sene boynumuz bükük kaldı. 12 bölge içerisinde en az başvuru yapan bölge bizim bölgemiz oldu. Toplamda 495 proje başvurusu alabildik. Bölge koordinatörü olarak bu sayıları artırmakla mükellefim. Ama final aşamasına geçildiği zaman ben de bu yarışmanın bir taraftarı oluyorum, bölgemden birinciler çıksın istiyorum. Bölgemden çok daha fazla başvuru yapılsın istiyorum. İnşallah seneye bunu düzeltelim, başvuru sayılarını artıralım" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencilerin ileriki yıllarda ülke ekonomisi ve sanayisine ciddi katkılar yapacağına inandığını kaydederek; “Zaman çabuk geçiyor. Bu günlerde atacağımız temeller, tohumlar inşallah gün gelecek yeşerecek, ulu çınarlara dönüşecek. Türkiye olarak gerçekten güçlü bir ülkeyiz, ama gücümüzü bu gün itibariyle imanımızdan alıyoruz, birlik beraberliğimizden alıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizden, imanımızdan aldığımız gücü teknolojiye, gelişmeye, üretmeye sevk etmek zorundayız. Dolayısıyla bugün yaptığımız çalışmalar hayatımızın safhasında inşallah gelecekte iyi bir üretici olarak ülkemiz teknolojisine ve sanayisine ciddi katkılar yapacak diğer çalışmalarınızın başlangıcı olması ümidindeyim. Sizin bu çalışmalarınızın gelecekte Türkiyemizi ve İslam coğrafyasını lider ülkeler seviyesine çıkaracağını, dünyadaki zulümlerin önüne geçeceğine olan inancımızı sizleri gördükçe bir kez daha pekiştiriyorum. 12 bin 95 tane emek var bu yarışmada. Kayseri Bölgemizde de 495 tane emek var. Bu emekte öğrencilerimiz bizzat içindeler ama arka planda öğretmenlerimiz, fedakar aileleriniz var. Bu çalışmalarda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmayı kaybedeni olmayan, kazananı olan bir yarışma olarak görüyorum. Sergilenmeyen diğer projelerimizi de gönülden alkışlıyorum" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da üniversite ve bünyesindeki teknoparkın bu tür çalışmalar yapan herkesin yanında olduğunun altını çizerek; “Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak süreçler içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. İlköğretimden üniversiteye hayatımıza kadar bütün mekanlarımıza kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir şekilde eğiliyoruz. Sizlerin de ilköğretimden itibaren üniversite hayatınıza kadar geçecek bu süreçte araştırma ve geliştirme ruhunu kazanmanız ve bu sürede harcadığınız son derece kıymetli bizim için. Bu araştırma ruhunu, emeğinizi hiç kaybetmeden ileriki yıllara taşımanız bizler için de önemli bir kazanç olacaktır diye düşünüyoruz. Teknopark içerisinde girişimci ruha sahip olan yaşı ne olursa olsun çok kıymetli katılımcılarımızı proje fikrinden firmalaşma sürecine kadar taşıyan bir yönetim sergiliyoruz. O açıdan yöneticilerimiz, teknopark ve bizlerle iletişim halinde olurlarsa bu değerli genç arkadaşlarımızın projelerini daha üst noktaya taşıma ve sistamatik bir ArGe kültürü sürecine taşımada çok değerli işbirliklerimiz olacağını hatırlatmak istiyorum. Bizlerden ve teknoparkın imkanlarından yararlanabilirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren projelere ödülleri verildi.