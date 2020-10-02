TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı Sonuçlarına Göre Erciyes Teknopark Yeniden BiGG Uygulayıcı Kuruluşu Oldu

Aşama süreçlerini yürütecek olan uygulayıcı kuruluşlar TÜBİTAK tarafından açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Teknopark A.Ş. yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu yetkisi almayı başardı.

Erciyes Teknopark'ın elde ettiği bu başarı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “TÜBİTAK tarafından 1601 Programı kapsamında Şubat 2020 tarihinde açılan yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik çağrı neticesinde Erciyes Teknopark yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu olarak seçildi. Marmara Üniversitesi ile iş birliği kapsamında BiGG (Bireysel Genç Girişim) programında girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendireceğiz. Uygun bulunan iş fikirlerini Sera Kuluçka Merkezi'nde iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirerek nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacağız. BiGG programı girişimcilere yenilikçi fikirlerinin geliştirilerek, teknoloji düzeyi yüksek ürünlere dönüştürebilmeleri adına TÜBİTAK tarafından 200.000 TL'ye kadar hibe desteği verilerek başarılı birer teknoloji tabanlı işletmeye dönüşümlerini kapsar. TÜBİTAK desteğini alan girişimcilerimiz Sera Kuluçka Merkezi'nde AfterSera ticarileşme programına dahil edilerek iş fikirlerini hayata geçirirken iş süreçlerini hem hızlandırma hem de profesyonel destek alma fırsatı yakalamış olacaklar. Erciyes Teknopark olarak Marmara Üniversitesi ile iş birliği içerisinde daha fazla girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak adına yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu seçildiğimiz için tüm ekibi tebrik eder, duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim.”