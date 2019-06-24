TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Sergisi açıldı

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Sergisi, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle açıldı.

Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, yarışmada başvuru sayısının beklenilenin az olduğunu ifade ederek; "Yarışmamız TÜBİTAK tarafından ulusal seviyede düzenlenen bir yarışmadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitedeki öğrenciler, buraya başvuru yapabiliyorlar. Şuanda Türkiye genelinde 6 ilde bu yarışmanın sergi açılış töreni yapılmaktadır. Kayseri haricinde Erzurum, Konya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de sergi açılış töreni yapılmaktadır. Yarışmamız, henüz emekleme aşamasında olan bir yarışma, çok tecrübe edinmiş durumda değiliz. Başvuru sayılarımız beklediğimizin çok altında. Türkiye genelinde almış olduğumuz başvuru sayısı 9 alanda toplam bin 650 proje başvurusu alındı. Bu bin 650 projenin iki aşama değerlendirmesi var usul açısından bir de jüri değerlendirmesi aşaması var. Bu aşamayı geçen yaklaşık 600 proje 6 ilimizde 100'er tane olmak üzere sergilenmektedir. Mülakat sınavı sonucunda en az bir projeyi bölgemizi temsilen finalist olarak Türkiye finallerine göndereceğiz. Burada sizleri misafir etmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

Sergi açılış törenine katılan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu ifade ederek; “Lisans öğrencileri olarak bu tarz faaliyetlerde bulunmak ülkemiz ArGe geleceği için hakikaten son derece önemli. Buradaki faaliyetleriniz; sizi ileride üniversitelerimize akademisyen olarak diğer kamu kuruluşlara, özel sektöre ve girişimcilik alanındaki sektörlere iyi bit ArGe personeli olarak yetiştirecektir. Edindiğiniz deneyimler olgun birer ArGe personeli olarak istihdam edilmenize ve ülkemizin ArGe geleceğine katkıda bulunmanıza son derece etkili olacağını biliyoruz. Bu araştırma projeleri yarışması dolayısıyla üniversitemizde bulunuyorsunuz. Özellikle lisansüstü öğrenim ülkemizin artık stratejik bir politikası. Mutlaka lisansüstü öğreniminizi değerlendirin. Erciyes Üniversitesi de Nitelikli Lisansüstü Eğitim Programlarıyla birçok imkan sunuyor sizlere. YÖK de, TÜBİTAK da ve diğer kuruluşlar da burs programlarıyla bunları destekliyor. Değerlendirin, üniversitemi olarak da sizleri lisansüstü programlarda görmek bizleri mutlu edecektir. İkinci bir husus üniversite bünyesinde teknopark var. Orada da sizin gibi girişimci arkadaşlara ihtiyacımız var. Proje fikirlerinizi, fikir aşamasından firma aşamasına kadar gelişen bir sürecin başarıyla takip eden bir teknopark süreci var. Misafir öğrencilerimiz buraya gelmişken teknoparkı da ziyaret etsinler. Girişimcilik kısımlarıyla ilgili oradaki imkanlardan da sizleri yararlandıralım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından yapılan kurdele kesimiyle sergi açıldı. 3 gün boyunca açık kalacak serginin ardından Perşembe günü ödül töreni düzenlenerek, yarışmayı kazanan proje sahiplerine ödülleri takdim edilecek.