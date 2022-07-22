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TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat’ı kaybetti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti.


TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat'ın annesi Hatice Yozgat hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Hatice Yozgat, geçirdiği rahatsızlık sonrasında yaşama veda etti. Osman Yozgat, acı haber ile derin üzüntü duyarken anne Hatice Yozgat, bugün Yahyalı'nın Mustafabeyli köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

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