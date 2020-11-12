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TÜFAD Kayseri Şubesi'nden Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi Yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi Yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaretler devam ediyor. Kabakcı'nın son konukları TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yılız, İshak Kattaş ve Gökmen Başoğlu da hazır bulundu. Ziyarette, spor faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunulurken, TÜFAD yönetimi Ali İhsan Kabakcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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