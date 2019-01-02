TÜFAD'tan Büyükkılıç'a ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız, Memduh Büyükkılıç'a 31 Mart'a yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar dilerken, Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyet ile Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız'a teşekkürlerini iletti.