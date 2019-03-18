TÜGVA Bünyan Temsilciliği 104'üncü Yılında Şühedayı Unutmadı

yıl donumünde Çanakkale Şehitlerini andı.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, TÜGVA İL Başkanı Murat Tuna, TÜGVA İlçe Başkanı Ahmet Keskin, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜGVA İlçe Başkanı Ahmet Keskin; “Bildiğiniz üzere Çanakkale savaşının olduğu yıllarda birçok okul mezun verememişti. Çünkü tüm gençler vatanını müdafaa üzere Çanakkale'deydi. Evet belki diploma alamadılar, evet mezun olamadılar, ama onlar Yüce Allah'ın onlara vermiş olduğu en şerefli diploma olan şehadet diplomasını almışlardı. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelen düşmanlar değil, onlar zaten 1071'den beri gelip gidiyorlar, Çanakkale'yi Çanakkale yapan onları karşılayan asil ruhtur. Asil duruştur. Çanakkale, yokluğun varlığı, maneviyatın maddiyatı yendiği yerdir. Bu ağır görevin bilincinde olarak İnşallah Türkiye Gençlik Vakfı olarak hep beraber, -olumlu adımlar atmak için yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜGVA İL Başkanı Murat Tuna ise, “Vatan uğruna bedenini korkusuzca kurşunlara siper eden asil ruhlu ecdadın torunları olarak bizlere düşen ülkemiz ve İslam coğrafyasının geleceği biz gençlere bağlıdır.Bugün birkez daha gördük ki şanlı ecdadımızın emaneti emin ellerde. Tarih yapan ve tarih yazan bir ecdadın torunları olarak bugün bizlere düşen görev, Çanakkale ruhunu diri tutmak, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkmak ve bu bilinçle yetişen bir nesil ortaya koymak. TÜGVA olarak bunu başarabilmek için var gücümüzle durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şinasi Gülcüoğlu anlamlı program için TÜGVA'ya teşekkür ederek; “Yeni Zelanda'da yaşanan kalleş saldırı bir kez daha gösterdi ki Hilal ile haçın savaşı asla bitmeyecek. Şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Asımın neslini öyle bir yetiştirmeliyiz ki her daim emperyalizmin ve Siyonizmin karşısında dursunlar. Asımın nesli diyoruz ya işte bu gençlik şanlı geçmişimizden kuvvet alan yüreği coşku ve heyecan dolu bu gençler. Sizlerden helallik isterken, vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Salonu dolduran gençlerin coşkusu gösteriyor ki vatan cephesi asla boş kalmayacak.Çanakkale ruhu 104.Üncü yılında da hala diri ve hala ayakta” dedi.

Program gençler tarafından hazırlanan dua mehter ve şiir dinletileri sona erdi.