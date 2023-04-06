Tüketiciler Birliği'nden Kayseri Park'a suç duyurusu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Park'ta yapılan izinsiz inşaat hakkında suç duyurusunda bulunarak, “Kayseri Park'a kamu davası açılması talebinde bulunduk” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Park'ın yanında bulunan otoparkın kaldırılması ve sağır cephesinin yıkılarak kafe yapılması için başlatılan izinsiz çalışma hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Şahin, Kayseri Park'taki inşaatın durdurulması gerektiğini söyledi. Kayseri Park'ta yapılan izinsiz inşaat ile gözler önünde bir hukuksuzluk yapıldığını dile getiren Şahin, “Türkiye için yola çıktığımız ilk günden bu yana hep yapılanlara baktık. Yapana asla bakmadık. Yanlış yapılmışsa ‘yanlış' dedik. Yanlışı kimin yaptığına bakmadık. Türkiye'de bu yapılanlarla alakalı yapanların ne milliyetine baktık ne de cinsiyetine baktık. Ne mezhebine baktık ne de servetine baktık. Yanlış ise ‘yanlış' dedik. Durduğumuz yer belirli olsun diye. Şu anda gözümüzün önünde bir hukuksuzluk yapılıyor. Gittik, bizzat yerinde ‘yanlış' dedik. ‘Bunu durdurun' dedik. ‘Her şey hukuka uygun olsun' dedik. ‘Fakire ayrı, zengine ayrı muamelede bulunmayın' dedik. Fakat yine dinlenilmedi ve devam ediliyor. Kuru bir özür ile geçiştirilecek bir yanlış değil bu yanlış. O özür ancak o inşaatın durdurulması ve ‘verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' diyerek, daha iyi bir imkan sunulmasıyla olur. Pratikte o özrün gerçekleşmesi lazım. Türkiye'de artık fakire ayrı, zengine ayrı muamele hukukunun bitmesi lazım. Çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak, hukukun herkese aynı olduğunu hatırlatma ve o şuurla büyümelerini sağlama borcumuz var. Bu borcu hep birlikte ödememiz lazım. Biz herkese aynı muameleyi istiyoruz. Buna zorunlu ve mecbursunuz. Biz bir ricada falan bulunmuyoruz. Eğer bu ülkede Anayasa varsa, hukuk varsa herkese eşit muamele de bulunmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

"Savcılığa şikayetimizi yaptık”

Kayseri Park'ın yönetimine ve yetkililerine yaptıkları uyarıları dinlemedikleri için savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Mahmut Şahin, “Suç duyurusunu ilk olarak, Kayseri Park'ın yetkililerine, ikincisi oranın yöneticilerine biri talimatı veren diğeri de uygulayan olarak. Üçüncü olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne orada bir otopark sorunu var. Otopark yönetmeliği var ve bunu takip etmesi gereken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü oradaki mevzuata uygun mu? Değil mi? denetimini yaptı mı? Yapmamış. Otopark sayısı sürekli azaltılıyor. Bununla ilgili ortaya bir uyarı var mı? Yok. Bunu neden incelemiyor ve yapmıyorsunuz. İlla savcılığa şikayet etmemiz mi gerekiyor. Biz yetkililerimize güvenmek istiyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Oranın mülkiyeti vakıflarda fakat vakıfların tek derdi kira. Vakıfnameye uygun hareket edin. ‘Bana sadece kiramı ver, ne yapıyorsan yap' diyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Siz Belediyede, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ya da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde babanızın malını yönetmiyorsunuz. Oraların çocuklarımıza miras bırakacağımız düzgün kurumlar olmasını sağlamak zorundasınız. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Kamu davası açılması talebinde bulunduk” diye konuştu.