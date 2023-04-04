Tuna Life Center AVM'de Ramazan bambaşka yaşanıyor

Kayseri`nin önde gelen alışveriş merkezlerinden Tuna Life Center'da Ramazan ayı renkli ve keyifli geçiyor. Tuna Life Center, düzenlenen Ramazan etkinlikleri ve eğlenceli içerikleriyle minikler başta olmak üzere tüm ziyaretçilere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Tuna Life Center'da her hafta sonu Kukla Gösterisi, Meddah, Semazen, Nasrettin Hoca ve Karakaçan Maskot Gösterisi, Bubble Show, Mini Club, Sihirbaz, Karagöz-Hacivat Gösterileri ile çeşitli etkinliklere yer verilmektedir.

Ayrıca hafta sonları Geleneksel Lezzetler Festivali'nin yer aldığı Avlu alanında Osmanlı macunundan, lokuma, pamuk şekerden, iftar gazozlarına kadar otantik lezzetler standları ile de Ramazan coşkusu Tuna Life Center'da doyasıya yaşanıyor. Avm kapanışından sonra da kafe ve restoranlarda gece geç saatlere kadar keyifli Ramazan sohbetleri devam ediyor.

Tuna Life Center, 9 Nisan Pazar günü saat 17:00'de Ramazan etkinlikleri çerçevesinde araştırmacı ve yazar Mehmet Fatih Çıtlak'ı Kayserililer ile buluşturacak. Yoğun ilgi gören zengin ve eğlenceli etkinlikler, Tuna Life Center'da Ramazan ayı boyunca devam edecek.