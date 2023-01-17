Tuna Life Center gazetecileri ağırladı

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü düzenlenen bir kahvaltı organizasyonu ile kutladı.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği kahvaltıda AVM Müdürü Murat Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve daha sonrasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensuplarına Tuna Life Center Alışveriş Merkezi hakkında genel bilgiler verdi.

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, “AVM olarak büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basınımızın güzide mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, her birine başarılar diliyoruz” denildi.