Tuna Life Center'da muhteşem konser

Ş'ye ait olan, kiralama ve yönetimi SLS Gayrimenkul Danışmalık tarafından yürütülen Tuna Life Center Alışveriş Merkezi açılış etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Bengü'yü sevenleriyle buluşturdu.

Sanatçı Bengü en sevilen şarkılarını Kayseri ve çevre illerden gelen hayranları için Tuna Life Center Açık hava sahnesinde seslendirdi. Geçmişten günümüze seslendirdiği her şarkı sonrası hayranları tarafından uzun süre alkış aldı. 1 Ekim 2022 tarihinde hizmete açılan Tuna Life Center açık havada gerçekleşen konser organizasyonunda sanatçı Bengü, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Herkesin heyecanla beklediği Bengü konseriyle muhteşem bir başlangıç yapan Tuna Life Center Alışveriş Merkezi birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.