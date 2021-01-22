Tunç ve Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi'nde sporcular ile bir araya geldi

Vali Yardımcısı Tunç ile İl Müdürü Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisi gezen Tunç ve Kabakcı, burada sporcularla sohbet etti. Birçok başarıya imza atan genç sporcular, pandemi sonrası başlayacak olan müsabakalara hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.