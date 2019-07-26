Kayseri'de çalıştığı madendeki tünelde merdivenden düşen madenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı mahallesinde dün gece saat 22.30'da meydana gelen olayda madende tünelde çalışan 35 yaşındaki İsa Dikme, çıktığı merdivenden düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden İsa Dikme'nin cenazesi Yahyalı ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.