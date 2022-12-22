İhlas Haber Ajansı

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Tüp patlayan ev harabeye döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde bulunan müstakil bir evde tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç.'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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