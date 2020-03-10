Kayseri'de bir dairenin mutfağında bulunan tüpteki gaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Sönmez sokakta bulunan Hastaş Apartmanı'ndaki bir dairenin mutfağında bulunan tüpte gaz kaçağı meydana geldi. Daire sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ile Kayserigaz'ın acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yoğun gaz kokusu nedeniyle bina sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekipleri de gaz kaçağı bulunan tüpü binanın bahçesine çıkarırken Kayserigaz ekipleri binada ölçüm yaparak gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etti.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması sonrasında vatandaşlar rahat nefes alırken, ekipler olay yerinden ayrıldı.