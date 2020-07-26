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Turan Derneği'nden 'Seninleyiz Azerbaycan' açıklaması

Turan Derneği tarafından, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda ’Seninleyiz Azerbaycan’ açıklaması yapıldı.

Turan Derneği tarafından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda 'Seninleyiz Azerbaycan' açıklaması yapıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri'de yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler ve sendikalar ile Turan Derneği üyelerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ali İhsan Öztürk, "Biz 7 devlet tek milletiz. Türk dünyası için Azerbaycan candır. Oradaki kardeşlerimizin ayağına diken batsa biz yüreğimizde hissederiz. Azerbaycan yalnız değil, arkasında 360 milyonluk Türk dünyası var. Ermenistan konuşulmaya değmeyecek küçük basit bir ülkeyken, Türk dünyasının gündemini işgal etmeye çalışıyorlar" dedi.


Öztürk, "Biz dünyaya haykırıyoruz. Biz kardeşiz. Biz 350 milyonluk bir kardeşiz. Karabağ'da şehit olan, bu millet için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

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