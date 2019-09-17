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Turan Ünlüleblebici, Trend Gayrımenkul'e imza attı

Kayseri süper Amatör Küme takımlarından Trend Gayrımenkul, son olarak Nevşehir Kaymaklı Belediyespor’dan stoper Turan Ünlüleblebici’yi transfer etti.

Kayseri süper Amatör Küme takımlarından Trend Gayrımenkul, son olarak Nevşehir Kaymaklı Belediyespor'dan stoper Turan Ünlüleblebici'yi transfer etti.


Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ekip, Trabzon 3861, Yavuzspor ve Buğdaylıspor gibi takımlarda forma giydikten sonra Nevşehir kaymaklı Belediyespor kadrosunda yer alan stoper Turan Ünlüleblebici ile anlaşma sağladı. Takım ile birlikte çalışmalara başlayan başarılı defans oyuncusunun lisansı çıkartıldı. Turan, “Kayseri'ye döndüğüm için mutluyum. Süper Amatör Küme'de yeni takımımın hedefine ulaşabilmesi için elimden gelen katkıyı vereceğim” dedi.

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