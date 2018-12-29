Turhal Şeker Fabrikasında 85. kampanya dönemi sona erdi

2018 yılı Nisan ayında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında Kayseri Şeker bünyesine dahil edilen Turhal Şeker Fabrikasında 85'inci kampanya dönemi sona erdi.

Turhal Şeker Fabrikasında bir araya gelen işçiler tekbirler ve dualar eşliğinde kesilen kurban ve yapılan dualarla kampanyayı sonlandırdı.

Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurul Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları da çalışanları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Yöneticiler, fabrikaya gelişlerinde çalışanlar tarafından çiçeklerle ve ‘Turhal sizinle gurur duyuyor' sloganları ile karşılandılar.

85'inci kampanya döneminin kapanış toplantısında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kampanya döneminin başarıyla kapanmasını sağlayanlara teşekkür etti.

Başkan Akay, “Turhal Şeker Fabrikamızda 85'inci kampanya döneminde zor bir işin üstesinden geldik. Hangi şartlar altında bir fabrika teslim aldığımızı biliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu gün itibarı ile artık iftihar ve gururla özelleştirmenin yüz akı diyebiliyoruz. Bunu hep birlikte sizler başardınız. Başarıya elbette karınca kararınca bizler de katkı sağladık ama bu işi başaranlar sizlersiniz. Bu sorumluluğun altına girenler sizlersiniz. Bu yükü taşıyanlar sizlersiniz. Onun için burada sizler bizim yüzümüzü ak ettiniz. Allah da sizlerin yüzünüzü hem dünyada hem ahirette ak eylesin. Türkiye'de 13 şeker fabrikası ihale ile satıldı. 9 tanesi teslim edildi. O Fabrikalar da kampanyayı yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Ama kamuoyuna yansıyan sıkıntılarını da görüyoruz. Özelleşen fabrikalar arasında sıkıntısı olmayan tek fabrika Turhal Şeker Fabrikası oldu. İşte bizim farkımız budur. Bizim Turhal İle birlikte Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak farkımız budur.Biz bu işi biliyoruz. Hakkıyla sahip çıkıyoruz. İşin hakkını veriyoruz. Hakkıyla da üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.