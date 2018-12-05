Turhal Şeker Fabrikasında üniversite- sanayi işbirliği çalışmaları başladı

Toplantıda, Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde birlikte yapılabilecek çalışmalar gözden geçirilerek yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Toplantıya; Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel,

Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Sert, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü Prof. Dr. Sefa Tarhan, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin, Tokat GOP Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan,Merkezi Araştırmalar Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Ömer Işıldak,Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyomühendislik BölümündenProf. Dr. Bilge Hilal Çadırcı, Turhal MYO Mekatronik Bölümü Öğrt.Gör.Mustafa Döngeloğlu,Tokat GaziOsman Paşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme BölümüDr. Öğr. Üyesi Emre Aslan, STM İl Müdürlüğünden Müh. Metin Yayla, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Müdürü Hülya Herdem, Turhal Ziraat Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi Burhanettin Türkaslan, Turhal Şeker Fabrikası İşletme Müdürü Serkan Korkmaz ve diğer yetkililer katıldılar.

Toplantıda sonrasında Turhal Şeker Fabrikasında incelemelerde bulunan heyet, Turhal Şeker Fabrikasının bölge tarımı, ekonomisi, istihdam ve bilimsel gelişmelere katkısının önemine dikkat çekerek yöneticilere katkılarından ve Özelleştirme sonrası elde edilen başarılarından dolayı teşekkür ettiler.