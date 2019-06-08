İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turhal Şeker Fabrikası'nun Kayseri Şeker bünyesine katılışının birinci yılı

Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker’in bünyesine katılışının birinci yılında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay bir mesaj yayınlayarak Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirmenin yüz akı olmasında emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür etti.

Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker'in bünyesine katılışının birinci yılında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay bir mesaj yayınlayarak Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirmenin yüz akı olmasında emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür etti.


Başkan Akay mesajında; "Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikamızın değerli yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin gayretleri, tüm çalışanlarımızın ve çiftçilerimizin katkıları ile özelleştirmenin yüz akı olan Turhal Şeker Fabrikamızın Kayseri Şeker'in bünyesine katılımının birinci yılını kutlarım. İnşallah Turhal Şeker Fabrikamızın kuruluşunun 100'üncü yılını da nice güzelliklerle kutlamayı, fabrikamızın daha nice insanlara ekmek kapısı olmaya devam etmesini Cenabı Allah'tan dilerim” dedi. Başkan Akay ayrıca Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sonrasındaki destekleri dolayısıyla başta Tokat Valisi Sayın Dr.Ozan Balcı, kaymakam ve belediye başkanları, siyasi partiler ile STK temsilcileri, taşıyıcı kooperatifleri yanı sıra faaliyetlerin kamu oyuna yansıtılmasındaki katkılarından dolayı yerel ve ulusal medya temsilcilerine de ayrıca teşekkür etti.


Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de Kayseri Şeker'in bünyesine katılışının birinci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında; "7 Haziran 2018 tarihinden bu güne kadar Turhal Şeker Fabrikasındaki başarıda emeği geçen katkısı olan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere yönetim kurulları üyelerine, fabrika çalışanlarına, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçiler ile Tokat ve ilçelerinin halkına, esnaflarına teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.