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Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Kayseri’de turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 yabancı turist yaralandı.

Kayseri'de turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 yabancı turist yaralandı.


Kayseri'de Erciyes'ten şehir merkezi istikametine giden 50 ABD 101 midibüs, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 25 yabancı turist yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye yardımı ile midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

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