Turizm çalışmalarında Büyükşehir'e akademik övgü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'te yürüttüğü çalışmalar ile Erciyes A.Ş'nin turizm konusunda yaptığı çalışmalar başarı hikayelerine konu olarak, örnek gösterildi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın katıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından online olarak düzenlenen ‘Covid-19 Sonrası Turist Tercihlerindeki Yeni Eğilimler ve Destinasyon Yönetimi' konulu e-panelde Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. başarılı bir destinasyon uygulaması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Karamustafa tarafından başarı örneği olarak nitelendirildi.

Moderatörlüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı'nın yaptığı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, bir coğrafik alanın turistik ürün şeklinde sunulabilecek nitelik kazanarak destinasyon konumunda olabilmesi için olmazsa olmazlar arasında ‘çekicilikler', ‘ulaşabilirlik', ‘turizm işletmeleri', ‘etkinlikler', ‘tur paketleri', ‘destek hizmetleri' ve ‘imaj dahil tüm pazarlama faaliyetleri' olmak üzere yedi temel unsurun oluşturduğu karmanın önemine vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Karamustafa, söz konusu bu karmanın işlevsellik kazanabilmesi için de destinasyon yönetiminin önemine dikkat çekerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ve Erciyes Dağı'nın destinasyon olarak yönetiminden sorumlu Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Kayseri Erciyes A.Ş.'yi örnek gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Erciyes A.Ş. akademik çevrelerden de başarılı çalışmaları nedeni ile örnek gösterilirken, son süreçte ise 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası almıştı. Erciyes A.Ş. bu sertifika ile küresel bir başarı sağladı ve dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi olarak tarihe geçti.