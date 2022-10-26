Turizmcilerin ilk dersi ‘Kültepe'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde 2022-2023 Akademik Yılı, ‘Kayseri ve Ticaret: Eski Yakındoğu'nun İlk Uluslararası Ticaret Merkezi Kültepe Kaniş-Karumu' konulu açılış dersi ile başladı.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış dersine ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İlk dersin açılış konuşmasını yapan ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, “Bizi kırmayıp bugünümüze iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenekselleşmiş bir etkinliğimizde bulunuyoruz. Pandemiden dolayı uzun zaman bu etkinliklerimizi yürütemedik ve yüz yüze olamadık. Böyle güzel bir günde bu etkinlikle de eğitim öğretim dönemimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı ise, “Bu program vesilesi ile 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Dersi sürecinde herkese keyifli ve verimli bir akademik yıl temenni ediyorum. Keyifle geçeceğini de ümit ediyorum. Tabi bunun gelenekselleşmiş olması da bizim için çok önemli ve kıymetli. Bunu sürdürebildikleri için de tüm fakülte yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu benim çok ilgimi çeken bir alan. Burada eminim Fikri hocam öğrencilere burada başka bir pencere ve yol açacaktır. Kendisi çok önemli bir süreci de yürütüyor. Kazı başkanlığı sürecini de yürütüyor. Burada bize açılış dersini veriyor olması da bizim için çok büyük bir onurdur. Kendisine teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan keşiflerin pazarlama unsuru olmayınca hiçbir önemi olmadığını söyleyen Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da, “Biz turizmci değiliz. Biz sadece arkeoloji yapıyoruz. Zaten yapmamız gereken de o, başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Bu ihtisas alanlarıyla ilgili olarak burada olduğu gibi çeşitli branşlar var. Rehberlik, idarecilik ya da işletmecilik var. Bunları benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bizim görevimiz arkeolog olarak belki size bu alanda akademik bilgiler aktarmaktan öte biraz da pazarlamacı ruhuyla sizlere sunmamız gerekiyor. Biz bize göre tarihin çok çok önemli bir keşfini yapmış olabiliriz ama esasında bunu pazarlayabilecek bir unsur yoksa hiçbir önemi yok” dedi.

Konuşmaların ardından Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, öğrencilere Kültepe Kaniş-Karum ile ilgili bilgiler verdi.