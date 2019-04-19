“Turizmde Mevsimsellik Sorunu” ERÜ ve KAYÜ Tarafından Düzenlenen Panelde Ele Alındı

Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 13. Geleneksel Turizm Panelinde, turizmde mevsimsellik sorunu ele alındı.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Turizmde Mevsimsellik Sorunu ve Farklı Mevsimsellik Özelliği Olan Destinasyonlar Arasında İşgücü Mobilitesi: Fırsatlar ve Sorunlar” konulu panele, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, turizm sektörünün temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, etkinliğin amacına değindi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş, “Turizm haftasındaki amaç, halkın bilinçlenmesi ve sektörde farklılığın anlaşılması için bir dizi etkinlikler düzenlemektir. Sayın Rektörümüzün turizme bu kadar gönül vermesi ve turizm sektörünün mutfağından buralara gelmesi Kayseri için büyük bir şans. Sayın Rektörümüz turizmde üniversite-sektör işbirliğinin en güzel örneğini sergiliyor. Bu nedenle, turizm haftasına ve turizm sektörüne katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Akdeniz havzasındaki farklı ülkelerde aylara göre turist yoğunluğunu karşılaştırarak turizmde mevsimsellik sorununu içeren sunum yaptı.

Rektör Karamustafa, “Mevsimsellik aslında yoğunluğu; belli dönemlerde yoğunluğun olmasını, yükselmesini, belli dönemlerde ise yoğunluğun azalmasını ve düşmesini ifade ediyor. Hangi anlamda talep anlamında. Hangi anlamda gelir anlamında. Turizm sektörü mevsimselliği yüksek bir sektördür. Tabi ki burada mevsimsellik, personel istihdamından tutun da gelirlerin kontrol edilebilmesine kadar, birçok kaynak israfına, atıl kapasiteye neden olabiliyor. Mevsimselliğin iki ana sebebi bulunmaktadır; birincisi iklim, diğeri de kurumsal unsurlardır. Ülkemizde turist yoğunluğu özellikle sahil bölgelerinde yaz aylarında gerçekleşiyor bu durum iklimsel koşullar ile ilişkili iken, yıllık izinlerin genelde yaz aylarında alınması ise mevsimselliğin önemli kurumsal özelliğine işaret etmektedir. Bunun yanında hafta sonları ve bayramlar da turizm yoğunluğunu artıran diğer kurumsal unsurlar olarak değerlendirilebilir. Turizmdeki yoğunluğun belirli dönemlerden tüm yıla yayılması için çeşitliliğe, farklı kampanya ve sunumlara ihtiyaç bulunmaktadır” diye konuştu.

Konuşmasında turizmde mevsimselliğin sebep olduğu sorunlar hakkında da bilgiler veren Rektör Karamustafa, “Mevsimsellik gelirde azalmaya, iş gücü istihdamı sorununa, nitelikli işgücünün sektörden kaçmasına neden olmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, turizm eğitim almış kişilerin, orta ve uzun vadede sektörde kalma oranı % 20 olarak ifade edilmektedir. Yani kişiler bu eğitimi alıyor, orta ve uzun vadede ise sektörde durmuyor kaçıyorlar. Bugün ülkemizde yaklaşık 65 aktif lisans düzeyinde turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu okullardan her yıl 3 bin öğrenci mezun olduğunu varsaydığımızda, bunları yetiştirebilmek için harcanan kamu kaynakları sektörden kaçışlar dikkate alındığında amacına uygun değerlendirilemediğini göstermektedir. Nitelikli yetişmiş işgücü neden orta ve uzun vadede sektörden kaçmaktadır? diye düşündüğümüzde, mevsimselliğin burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar 6-7 ay çalışıyor, ondan sonra işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Bundan dolayı turizm sektöründe istihdamın 6-7 ay değil, yılın 11-12 ayına yayılması için alternatif çözümler üretilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Rektör Karamustafa'nın açılış sunumunun ardından panele geçildi.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yaptığı “Turizmde Mevsimsellik Sorunu ve Farklı Mevsimsellik Özelliği Olan Destinasyonlar Arasında İşgücü Mobilitesi: Fırsatlar ve Sorunlar” konulu panelde; Club Resort Atlantis ve Neptun Clup Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bagana, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı ve Mirada Del Lago Otel Genel Müdürü Nedim Öz birer konuşma yaptı.

Turizm sektöründeki mevsimsellik sorunu ve bu sorunun çözümü için yapılması gerekenler konusunda düşüncelerini aktaran panelistler, sektörde başarılı olunması için önce sektörün sevilmesi, fedakârca ve yılmadan çalışılması, yeniliklere açık olunması, yatırımların doğru yerinde yapılması ve kalifiye eleman istihdamının önemine dikkat çektiler.

Soru-cevabın ardından etkinlik, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu'nun panelistlere plaket takdiminin ardından sona erdi.