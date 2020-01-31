Türk doktordan Ukraynalı kadın doğum uzmanlarına ‘kadın hastalıkları' semineri

Dr. İbrahim Serdar Serin, Ukrayna'dan gelen kadın doğum doktorlarıyla ‘kadın hastalıkları' seminerinde bir araya geldi.

Bir firması tarafından düzenlenen ve Kayseri'de ilk defa yapılan seminer için Kayseri'ye 428 Ukraynalı kadın doğum uzmanı geldi. Seminerde kadın doğum ve hastalıkları konusunda yeni bilgiler paylaşılarak, yeni teknikler üzerindeki gelişmeler konuşuldu. Seminerin tek Türk Doktoru olan Dr. İbrahim Serdar Serin de ‘çikolata kisti' konusundaki çalışmalarını Ukraynalı doktorlarla paylaştı. Prof. Dr. Serin şöyle konuştu:

“Seminere yoğun katılım oldu. Ukrayna'dan 500'e yakın kadın doğum uzmanı Kayseri'ye geldiler. Şimdiye kadar yapılan en geniş katılımlı toplantı oldu Kayseri'de ve benden de bir konu anlatmamı istediler. Ben de çikolata kisti ile kendileriyle bildiklerimi paylaştım. Kistin rahim ağzı kanseriyle ilişkilerini anlattım. Bu bilgiler oldukça yeni bilgiler ve burada bizim özellikle vurgulamak istediğimiz şey şuydu, bu kisti son zamanlarda bayağı yaygın görüyoruz ve bu kistin ileride başka hastalıklara neden olup olmayacağı konusundan bahsettim. Bildiğimiz konular dışında kistin rahim ağzı kanseriyle ilişkisi olup olmayacağının cevabını da katılımcılarla biraz tartıştık ve devam edeceğiz. Seminere yoğun bir katılım var, dolayısıyla bu kadar kişiyle bir araya gelerek bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşmak benim için iyi bir deneyim oldu diyebilirim.”