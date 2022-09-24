Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e

Dr. Bayram Durbilmez, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı âşık edebiyatı konulu çalışmalarla ‘Türk Dünyası Aşık Edebiyatına Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Dünya Aşıklar Derneği ve Sincan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türk Dünyası Geleneksel Aşıklar Şöleni ile, ‘Türk Dünyası Âşık Edebiyatına Hizmet Ödülü' töreni bir arada yapıldı.

Rüstem Altunbaş Konferans salonunda yapılan programda Prof. Dr. Bayram Durbilmez, “Türk Dünyasında Aşık Edebiyatı Gelenekleri ve Güncel Sorunlar” konulu bir de konuşma yaptı. Programa katılan aşıklara da seslenen Durbilmez, “Yenilenmeyen yenilir” uyarısında bulundu. Aşık edebiyatının kökenleri, gelenekleri, yayılma alanları, aşık kolları-mektepleri, aşık tarzı şiir varlığı, aşık tarzı hikaye varlığı, müzik aletleri (kopuz, dombra, saz), nazım biçimleri, nazım türleri ve temsilcileri konularında çalışmalar yapan Durbilmez, “Geleneği güncelleyen ve günümüz insanının duygularına hitap eden usta aşıklar, geleneği geleceğe taşıyacaklar ve unutulmayacaklardır” dedi.

Folklor Araştırmaları Kurumu- Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Aşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004), Motif Vakfı- Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005), Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi- İnceleme Ödülü (2007), Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 50. Yıldönümü Şeref Madalyası (2009), Dede Korkut Başarı Ödülü (2018), Karacaoğlan Hizmet Ödülü (2019), Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü (2020), Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013, 2016) gibi ödüllere layık görülen Prof. Dr. Bayram Durbilmez, Dünya Aşıklar Derneği tarafından verilen “Türk Dünyası Aşık Edebiyatına Hizmet Ödülü”nün de sahibi oldu.

Törende konuşan Yakup Temel, Dünya Aşıklar Derneği olarak “Türk Dünyası Aşık Edebiyatına Hizmet Ödülü”nü Prof. Dr. Bayram Durbilmez Hocaya veriyoruz” dedi. Yakup Temel, ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

“Prof. Dr. Bayram Durbilmez, aşık edebiyatını ve geleneklerini yalnızca kitaplardan, makalelerden öğrenmiş bir bilim adamı olmakla kalmamış, bu edebiyat ortamlarında gözlemler yapmış bir bilgindir. Babası Aşık Türkmenoğlu, babasının dedesi Aşık Şifai'dir. Kendisi de bilim adamı olmadan önce Ozantürk mahlasıyla Türkiye Aşıklar Bayramı'nda tecnis dalında Türkiye birincilikleri kazanmış bir ozandır. Bilim adamı olarak yazdığı kitapları, makaleleri ve bildirileri Türk Dünyası Aşık Edebiyatına çok büyük bir hizmettir. Türkiye'den başka Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Tataristan, Yakutistan, Altay Cumhuriyeti, Kırım, Nahçıvan, Batı Trakya, Almanya, Rusya, Polonya, Yunanistan, Romanya, Gürcistan, İran, Suriye gibi pek çok ülkede araştırmalar, incelemeler yaptı. Dede Korkut, Karaca Oğlan, Hatayi, Elesker, Şenlik, Seyrani, Ruhsati, Cingözoğlu Seyit Osman, Erkiletli Aşık Hasan, Ceyhuni, Hüzni, Sıdkı Baba, Şifai, İkrami, Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş, Kasım Kazancıklıoğlu, Dindari, Türkmenoğlu, Murat Çobanoğlu, Hasreti ve Meydani gibi gelenek temsilcileri hakkında akademik çalışmaları yayımlandı. Ders kitaplarında bizim eserlerimizden de örnekler verdi. Önemli şölenlere onur konuğu, seçici kurul üyesi ve konuşmacı olarak da davet edilmektedir. Soyadı gibi dur bilmesin Durbilmez Hoca. Kendisine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.”

Durbilmez'e ayrıca Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından da başka bir plaket verildi. Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sayın Prof. Dr. Bayram Durbilmez, 5 bin yıllık kadim kültürümüz olan aşıklık geleneğimize vermiş olduğunuz katkı ve destekten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Durbilmez de hem ödül hem de verilen plaketler sebebiyle mutlu olduğunu belirtti. Değerli insanların değerbilir olduklarını belirten Durbilmez, “Değerbilirlikleri sebebiyle hem Belediye Başkanı sayın Murat Ercan ve ekibine hem de Dünya Aşıklar Derneği Genel Başkanı sayın Yakup Temel ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Bayram Durbilmez'in Aşık Edebiyatı konulu kitapları arasında Aşık Edebiyatında Şiir Sanatı, Aşık Hasreti'nin Atışma Sanatı, Aşık Türkmenoğlu'nun Sosyokültürel Çevresi, Aşık Edebiyatındaki Yeri, Şiir Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler, Karacaoğlan Geleneğinde Bir Aşık: Mehmet İkrami, Karslı Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Edebiyatı Araştırmaları, Taşpınarlı Halk Şairleri, Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Çanakkale Destanları: Yozgatlı Ozanlardan Örnekler Üzerine Bir İnceleme gibi eserleri yayınlandı. Gelenekli Türk Anlatıları-1, Türk Dünyası Kültürü 1-2, Türk Kültür Coğrafyası, Derviş Tarzı Türk Edebiyatı gibi eserlerinde de Aşık edebiyatını konu alan bölümler bulunuyor.