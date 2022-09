Türk ev aletleri devinden 120 ülkeye ihracat

1972 yılında Kayseri'de kumbaralı telefon üretimiyle sektöre adım atan ve sonraki yıllarda gelişimini sürdüren Kumtel, e-ihracat platformu TurkishExporter ile yeni pazarlarda birçok müşteriye ulaşırken, bugün 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirketin ihracat satış temsilcisi Atilla Bostancı, fiyat politikalarına ve fuar ziyaretlerine verdikleri öneme dikkat çekerek, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışını dikkate aldıklarını ve yeni pazarlarda birçok müşteriye TurkishExporter sayesinde ulaştıklarını ifade etti. Ürünlerini ihraç etmekte en büyük potansiyelin Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu söyleyen Bostancı, hemen her kıtada ve her bölgede müşterilerinin bulunduğunu, her yönüyle ve tüm gücüyle ev aletleri sektöründe Türkiye'nin sanayisini temsil eden firmalardan biri olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi. 3 bin kişiyi aşkın istihdamıyla uluslararası arenada Çin'le rekabet halinde olan firmanın ihracatta yaşadığı tek sorun ise ham madde temini. Öte yandan, bağlantı kurmakta zorluk yaşanan yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmada e-ihracatın fayda sağladığını dile getiren Bostancı, bunu aşmak için TurkishExporter'ı tercih ettiklerini belirtti. İhracat hacimlerini bu sayede geliştirip genişlettiklerini ifade eden Bostancı, firmalarının ihracata verdiği önemin giderek büyüyeceğini ve gelecek yıllarda ciddi yatırımlar yapılacağını söyledi.