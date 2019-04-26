Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, "Kıdem tazminatının gündeme getirilmesini iyi niyetli bulmuyoruz"

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan İdris Güven, "Herkes bilsin ki Kıdem Tazminatında hak kayıplarına yol açacak düzenlemeleri işçiler ve Türk-İş kabul etmeyecektir." dedi.

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan İdris Güven, "Son günlerde kıdem tazminatında fon sistemine geçileceği yönünde basında haberlerin çıkmakta, bu konudaki gelişmeleri yakından ve dikkatle takip etmekteyiz.Kıdem tazminatı çalışma hayatının en hassas konularından biridir, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren bu hakkın her ne sebeple olursa olsun ikide birde gündeme getirilmesini iyi niyetli bulmamaktayız" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"TÜRK-İŞ Genel Kurulunda, kıdem tazminatında en ufak bir hak kaybına dahi neden olacak herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeme kararı aldık. Kıdem tazminatıyla ilgili yapılan açıklamalar çalışma hayatında karmaşaya, çalışanlarda da kaygı neden olmaktadır. Herkes bilsin ki hak kayıplarına yol açacak düzenlemeleri işçiler ve TÜRK-İŞ kabul etmeyecektir. TÜRK-İŞ'in kıdem tazminatıyla ilgili görüşü açık ve nettir. TÜRK-İŞ şimdi çalışmakta olan işçi kıdem tazminatında hangi haklara sahipse, ileride çalışacak işçinin de aynı haklara sahip olmasını istemektedir. Şimdiye kadar işçilerin başını öne eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. Kimse sabrımızı zorlamasın. Duymayanlar için tekrarlıyoruz; kıdem tazminatı işçiler için kırmızı çizgidir, son kaledir.

- "İşçilerin kaderiyle oynanmamalı"

Kıdem tazminatını işçilerin "ödenmesi sonraya bırakılmış ücretidir" bundan dolayı bu hakkın aşındırılması değil, korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Çeşitli gerekçelerle işverenlerden kıdem tazminatını alamayan çalışanların da kıdem tazminatı almasını sağlayacak yasal düzenlemelerin kolaylıkla yapılabileceğini bilinmektedir, "Amaç alamayan işçinin kıdem tazminatını alması ise bu konu basit mevzuat değişikleriyle sağlanır. Bununla, işçi bir gün bile çalışsa, hatta istifa dahi etse kıdem tazminatına hak kazanır şartı getirilir ve işverenin iflası durumunda işçi alacaklarına ilk sırada yer verilir. Kapalı kapılar ardında işçilerin kaderiyle oynanmamalı. Kıdem tazminatına erişimde sıkıntı çeken işçiler için mevcut haklarda bir adım geriye gitmeden bir düzenleme yapılması öngörülüyorsa bu konudaki hazırlıkları da görmek isteriz. Ne yapılmak isteniyorsa bu sosyal taraflarla eksiksiz paylaşılmalıdır."

KIDEM TAZMİNATI GÜN SAYISI ASLA DÜŞÜRÜLMEMELİ GERİYE GİDİŞ ASLA KABUL EDİLMEMELİDİR.

Biz çalışan işçiler için kıdem tazminatı kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı gibi çok önemlidir. Gün sayısının düşürülmesi, taksitler halinde ödemeler ve işçilerin mağdur edilmesi asla kabul edilemez. Kıdem tazminatı bu gün itibari ile 30 gün üzerinden ödenmekte ve eğer fona devredilirse bu hakkın aynen devam etmesi tarafındayız. Herkesin kıdem tazminatı almasından da yanayız. Maalesef birçok çalışan kıdem tazminatı alamamakta, bu önemli hakkından mağdur edilmektedir. Yapılacak bir düzenleme olacak ise bunların düzeltilmesi bu mağduriyetlerin önlenmesi gerekmekte ve Türk-İş de üzerine ne görev düşüyor ise her zaman yapmakta kararlıdır.

1 MAYIS PROGRAMI

Önümüzde ki hafta Çarşamba günü 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutlayacağız. Konfederasyonumuz Türk-İş bu anlamlı günü Kocaeli de binlerce işçinin katılımı ile kutlayacaktır. Bizlerde Kayserimizde geçen yıl olduğu gibi huzur ve refah içerisinde coşku ile Cumhuriyet Meydanında işçilerimiz ile kutlayacağız. Bu vesile ile tüm emekçileri, çalışan çalışmayan tüm hemşerilerimizi 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13:30 da Tes İş sendikamızın önünde toplanarak (Eski Adliye arkası) yürüyüşe başlayıp saat 14:00 de Cumhuriyet Meydanında yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. "