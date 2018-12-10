Türk-İş Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'de

Türk-İş Sendikasına bağlı Kayseri'deki Şube Başkanları Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker'e bağlı Kayseri Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki, 2018-2019 Kampanya dönemindeki başarılı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kampanya faaliyetleri esnasında çalışmalarda emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür etti.

Ziyarete; Türk-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven, Şeker-İş Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Tes-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Hasan Aydın, Teksif Sendikası Develi Şube Başkanı Metin Ateş, Yol-İş Sendikası Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Atila Özmen, Yol-İş Sendikası Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı, Yaşar Durak Ayerdem, Demiryol-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Ören,

Türk Haber-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Suat Esmer, Sağlık -İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hareket katıldılar.

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı ve Kayseri Şeker Fabrikası İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan'da hazır bulundular.