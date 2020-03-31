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Türk Tabipler Birliği: Kayseri'de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği, Covid-19 ile ilgili olarak Kayseri’de 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta bulunduğunu ve 4 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği, Covid-19 ile ilgili olarak Kayseri'de 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta bulunduğunu ve 4 kişinin vefat ettiğini açıkladı.


Türk Tabipler Birliği korona virüs salgınında kayseri'deki rakamları kendi twitter hesabından açıkladı. Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı verilere göre Kayseri'de 50 PRC pozitif hasta, 250 Covid şüpheli yatan hasta, 7 entübe, 4 vefat, 10 çocuk ve 2 hekim Covid şüpheli yatan hasta var.

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