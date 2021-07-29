Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, kurumlar arası ortaklaşa yapabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Melikgazi'de iletişim alanında alt yapı çalışmalarının son teknoloji ile devam ettiğini bir çok mahallede yenileme çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Ahmet Özdoğan belediyemizi ziyaret ettiler. Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen önemli yenilikler var. İletişim ve teknolojik altyapının iyi kurulmasın ülkelerin olmazsa olmazlarıdır. Türk Telekom bu tip yatırımlarda ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir. Melikgazi'mize fiber altyapı yatırımı konusunda ve telefon direklerinin yer altına alınması konusunda destek veren Türk Telekom'a teşekkür ederim. Ahmet Özdoğan Bey ile mahallelerimizdeki alt yapı ve kazı çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. 2021 yılında Türk Telekom ve belediyemizin birlikte yürütmüş olduğu internetin alt yapı yenileme ve kazı çalışmalarını da masaya yatırdık. Bu tür ziyaretler kurum ve kuruluşlar arasında fikir alış verişinde bulunularak iş planlarımızı ve yapacaklarımızı görmemizi sağlıyor. Melikgazi halkımıza hizmet olarak birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Nazik ziyaretleri için Ahmet Bey'e teşekkür ediyor, hemşehrilerimizin iletişim kalitesini arttırmaya yönelik işbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.