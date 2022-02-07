Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde mücadele eden Kayserispor Kadın FK ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Kulübü'ne her iki kalesinde gördüğü gollerle yenildi.

Stat: Yeşilova Kemal Aktaş

Hakemler: Neslihan Koç, Yağmur Vural, Ayşenur Akçay

Galatasaray Hepsiburada Kadın FK: Büşra Kenet, Angie Sandrith, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Elif Kesgin, Berthe Prudence, Didem Dülber, (Ferrira De Alencar Amanda dk.70), Birgül Sadıkoğlu, Serpil Özer, Elanur Laçin, (Sibel Göker dk.19), Samia Ahmed Mohamed Adam

Kayserispor Kadın FK: Melike Çalışkan, Alina Nahmadova, İrem Barut, (Gulanbar Gasimova dk.74), Aysun Muradova, Saniye Arslano, (Canset Yiğit dk.74), Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençay, (Lamia Alizada dk.66), Mine Yıldız, (Şeyma Yücel dk.80), Sona Rahimova, (Pınar Çeri dk.80), Rabia Behlül Koç, Elmas Karakaya

Goller: Sibel Göker (dk.37 ve 90), Birgül Sadıkoğlu (dk.51), Miliva Denda (dk.67) (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)

Sarı Kart: Samia Ahmed Mohamed Adam (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)