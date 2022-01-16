Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Kayserispor Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın Futbol Takımı, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar doksan dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç

Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci, Alina Nahmadova, İrem Barut, Saniye Aslano, Aysun Muradova, Elmas Karakaya, (Pınar Çeri dk. 90+2 ?), Şehriban Dülek, Mine Yıldız, (Gülşen Uygun dk. 85 ?), Sona Rahimova, Gülsüm Aygün, Rabiha Behlül Koç, (Gulanbar Gasimova dk. 70)

Trabzonspor: Göknur Güleryüz, Şule Mutlucan, Marie Laure Kong, Melisa Nilgin Keser, Rose Bella, Yaren Kılıçlı, Nevcan Keleş, Fatima Sağra Öztürk, (Rabia Demir dk. 68) Sonay Yıldız, (Derya Bekar dk. 29), Berra Bayraktar, (Şengül Yılmaz dk. 81 ?), Kamila Zaripova

Goller: Şehriban Dülek (dk. 17 pen.) (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)