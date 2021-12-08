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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Yahyalı'ya anlamlı hediye

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda İspanya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Yahyalı adına Belediye Başkanı Esat Öztürk’e imzalı forma gönderdi.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Yahyalı adına Belediye Başkanı Esat Öztürk'e imzalı forma gönderdi.


Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, teknik heyet ve futbolcular tarafından imzalanan Milli Takım Forması, SGK İlçe Müdürü Berat Tolga Turaç tarafından Başkan Esat Öztürk'e takdim edildi. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'a şanlı formamızı terleten Milli Takım oyuncularımıza ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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