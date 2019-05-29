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Türkiye Balmumu Heykel Müzesi'nde sergilenen heykeller Kayseri'de

Türkiye Balmumu Heykel Müzesi’nde sergilenen yeni heykeller Kayseri’ye sergileniyor.

Türkiye Balmumu Heykel Müzesi'nde sergilenen yeni heykeller Kayseri'ye sergileniyor.



KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi, Türkiye Balmumu Heykel Müzesi'nde sergilenen yeni heykelleri ziyaretçileri ile buluşturdu. Dünya ve Türk liderlerinin, ünlülerin, sanatçıların ve bilim adamlarından bazılarının heykellerinden oluşan sergide, birebir rehberler eşliğinde heykellerin hikayeleri anlatılıyor.


KAYSERmall Outlet AVM Müdürü Serkan Gök'ün konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Müze, dünyada bire bir rehberlik hizmeti verilen tek Balmumu Heykel Müzesi. Bu etkinlikle ziyaretçilere kültür-sanat bilinci, ve tarih sevgisi aşılanmakta özellikle öğrencilerin muhakeme güçleri gelişmekte, görsel anlatımla birlikte birçok kalıcı bilgi ile müzemizden ayrılabilecekler. Ayrıca ziyaretçilerimiz, tarihi giysilerle fotoğraf çekinerek, sergimizdeki ufak bir şakayla hem eğlenecek hem de öğrenebilme fırsatı yakalayacak" dedi.


Etkinlik 10 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

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