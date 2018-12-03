Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grup 11.Hafta

Lig 5.Grupta zirve mücadelesi veren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 11.haftasında oynadığı maçta Adana DSİspor'u 3-0'lık setle mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor rakibine set şansı tanımadı. Adana DSİspor'u karşısında ilk seti 25-9, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti 25-19 kazanan Kasyeri OSB Teknik Koleji Atletikspor 28 puanla ikinci sırada yer aldı. Geride kalan 11.hafta sonunda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyor. Mavi-Siyahlılar ligin 12.haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 14.00'de sahasında ve taraftarı önünde Mersin Üniversitesini konuk edecek.