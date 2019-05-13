Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri Seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Kayseri'yi temsil edecek olan 10 asil, 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. Seçim için yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlık etti.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne meclis üyesi seçimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'ne Kayseri'den doğal üyeler dışında 10 asil, 5 yedek üyenin seçileceğini ve bu üyelerin de ilçelerdeki 301 meclis üyesi arasından belirleneceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç'ın açıklamalarının ardından 10 asil, 5 yedek üyenin ifade edildiği bir teklif sunuldu. Daha sonra kapalı oylama ile yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri belirlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne Kayseri'den şu isimler seçildi:

ASİL ÜYELER: Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Tomarza Belediye Başkanı, Davut Şahin, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir.

YEDEK ÜYELER: Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile Meclis Üyeleri Özgür Özer, Cengiz Ekici ve Emre Çamdalı.