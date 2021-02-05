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Türkiye Diyanet Vakfı'na en anlamlı destek minik öğrencilerden geldi

Talas İlçesi Harun Reşit Kur’an Kursu 04-06 yaş grubu öğrencileri harçlıkları ile kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk Milleti adına onların emanetlerini ulaştırmak için çalışan Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladılar.

Talas İlçesi Harun Reşit Kur'an Kursu 04-06 yaş grubu öğrencileri harçlıkları ile kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk Milleti adına onların emanetlerini ulaştırmak için çalışan Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladılar.


Harun Reşit Kur'an Kursu Öğreticisi Nimet Beyazıt ve 7 öğrenci İl Müftülüğünü ziyaret ederek kendi harçlıkları ile kumbaralarında biriktirdikleri paralarını İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven'e teslim ettiler.


Minik öğrenciler, “Harçlıklarımızı kumbaralarımızda biriktirdik. Güvenli olan Türkiye Diyanet Vakfı'na getirdik. Bu paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanızı istiyoruz” dedi.


İl Müftüsü Sayın Güven'de anlamlı bağışlarından dolayı öğrencilere, öğreticilerine ve onları bu şekilde yetiştiren ailelerine teşekkür ederek, miniklere çeşitli hediyeler takdim etti.


04-06 Yaş grubu öğrencilerin ziyaretinde İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen'de hazır bulundu.

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