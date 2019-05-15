Türkiye Eczacılar Birliği ve SGK Anlaştı

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, “Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği protokol konusunda uzlaşmaya varmış bulunmakta. Öncelikli olarak yaklaşık 2 aydır süren görüşme süreci yaşandı. Ben de Türkiye Eczacılar Birliği tarafından bu süreçte yetkili olarak görevlendirildim. Bu görüşme trafiğinin içinde yer almış biri olarak değerlendirme yapmak istiyorum" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Her şeyden önce, büyük kaoslara sebebiyet vermeden ve meslekteki arkadaşlarımız açısından sıkıntıya düşmeden bu protokol sürecinin böyle sağduyulu ve sakin, uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmüş olmasından büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu konuda en büyük desteği veren sayın Çalışma Bakanımız hanım efendiye de çok teşekkür ediyorum. Çok net, kararlı ve çözüm odaklı düşünerek, birlikte sürdürdüğümüz diyaloğun da iyi bir şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde olaya yaklaşarak, çözüm noktasında bizleri rahatlattığı için. Meslektaşlarımızla ilgili taleplerimiz vardı ve bu konuda SGK'dan 3 ana başlık halinde talepte bulunduk. Bunlardan 2'si uzlaşmaya vardığımız maddeler ve 1 tanesini de geri çekmek zorunda kaldık. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu düşünerek, amacımız burada üzülmemek. Hem meslektaşlarımıza katkı verebilmek hem de kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla görüşmelerin olumlu geçmesi sağlandı. Bu konuda mutluluk duyuyorum."

Protokol gereği eczacıların almış olduğu yüzde 20 hizmet bedelinin arttırıldığını açıklayan Ulutaş, "Diğer bir madde ise SGK'ya bizlerin yapmış olduğu iskontolar var ve bu iskontoları yılık cirolarına göre yapıyorlar. Cirolar yüzde 20 civarında arttırıldı ve böylece sıfır iskonto yapan ve sıfır yetmiş beş iskonto yapan eczane sayımız biraz daha arttı. Tabi bu biraz daha bizim lehimize olan bir durum. Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.