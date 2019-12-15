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Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 3.Grup

Develi Belediyespor ligin 9.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ürgüpspor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek galibiyetle döndü.


Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor, dün deplasmanda oynadığı maçta rakibi Ürgüpspor'u mağlup ederek puanını 14'ye yükseltti.


Nevşehir Ürgüp Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 kazanan Develi Belediyespor sahadan 3-0'lı net bir galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında aldığı galibiyetle zirve takibini sürdüren Develi Belediyespor ligin 10.haftasında maç yapmadan BAY olarak geçecek. Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Mavi-Beyazlılar 14 puanla 3.sırada yer alıyor.

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