İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ziyaretlerini sürdürüyor

Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediyesi Spor A.

Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.


Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ardından Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye ziyarette bulundu.


Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yeni açılacak olan ‘'Etnospor Merkezi ‘' hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve yakın zamanda faaliyete girecek olan merkezde düzenlenebilecek faaliyetler hakkında istişareler gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.