Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ziyaretlerini sürdürüyor

Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ardından Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye ziyarette bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yeni açılacak olan ‘'Etnospor Merkezi ‘' hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve yakın zamanda faaliyete girecek olan merkezde düzenlenebilecek faaliyetler hakkında istişareler gerçekleştirildi.