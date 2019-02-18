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Türkiye Güreş Şampiyonası İl Seçmesi Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Güreş Gençler Serbest Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi sona erdi.


Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalarda sporcular Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için mindere çıktı.


Kıyasıya mücadelelere sahne olan Güreş müsabakalarında Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü ve ferdi sporcular olmak üzere toplam 69 sporcu mücadele etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Müsabakalar sonunda ise sıkletlerinde birinci olanlar ise şöyle;


55 kg- Emrullah Koyuncu - Kayseri Şeker Spor


60 kg -Samet İçer - Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi


66 kg- Remzi Civelek- Kayseri Şeker Spor


74 kg- Kazım Şimşek -Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi


84 kg-Mustafa Kılıç. kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


96 kg- Ramazan Arslan - Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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