Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk, Harun Soyeşik, Berkan Özkoçak

Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş, Melisa Gül Yılmazer, Büşra Tetik, Fatma Güler, Damla Altuntaş, Sıla Yerlikaya, Seda Özdemir ( Dk. 46 Edanur Barış), Gizem Çetinkaya, İlayda Mıhçı, İkbal Bozdoğan (Dk. 48 Nazire Özer), Büşra Bozdemir

Tarsus Gençlerbirliği: Vildan Kaya, Şimal Yoksulabakan (Dk. 32 Merve Tok), Gamze Demiray, Aynur Erbey, Ayşe Beyza Yücel, Kısmet Gevrik, Aliye Tombul, Havva Nur Duran, Sedanur Topdanış ( Dk. 46 Kader Genç), İnci Mantaş, Yaren İnçoğlu ( Dk. 11 Nida Ekiz)

Goller: Gizem Çetinkaya Dk. 1 , Büşra Bozdemir Dk. 11 ve 21 , Melisa Gül Yılmazer Dk. 43 , Büşra Tetik Dk. 56